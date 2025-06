COMOB reforça compromisso com a segurança no trânsito

Ana Lúcia Abranches





O Conselho de Mobilidade Urbana (COMOB) de São José dos Campos realizou nesta quarta-feira (11) uma reunião ordinária no auditório do Centro da Juventude, no Jardim America, para apresentar dados e ações realizadas durante a campanha do Maio Amarelo.

Os integrantes participaram ativamente da reunião, comentando sobre as ações realizadas pelo Educamob e abrindo sugestões para novas iniciativas educativas. O representante do serviço de transporte coletivo, Antônio Reis, reforçou a importância do COMOB para orientação aos condutores do transporte público.

“Todos os sábados nós temos treinamentos com 15 motoristas. As informações discutidas no Conselho são repassadas a eles. Orientamos sobre o respeito ao semáforo, à faixa de pedestre, o uso do celular e outras situações que possam afetar a segurança no trânsito. O que a gente observa aqui, eu levo e passo para minha equipe trabalhar com eles”, explicou.

Com o intuito de reforçar a conscientização, a apresentação apontou dados de 2022 até o primeiro bimestre deste ano, sendo um deles, o comparativo dos números de sinistros causados no trânsito, reforçando que mesmo quando temos uma redução, nenhum óbito é aceitável.

Durante a reunião, também foi definido que o processo eleitoral deste ano seguirá o procedimento de recondução dos conselheiros atuais, conforme legislação vigente e dentro do prazo regulamentar.

Datas e horários das próximas reuniões:

30 de julho – 14h

24 de setembro – 14h

18 de novembro – 14h

As reuniões acontecem no auditório do Centro da Juventude.

Endereço: Rua Aurora Pinto da Cunha, nº 131 – Jardim América

As datas e os locais estão sujeitos a alterações conforme necessidade do conselho.

As informações sobre o Comob podem ser acessadas aqui.



