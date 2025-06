Comitiva da Prefeitura de Praia Grande visita a JUVRio para conhecer políticas públicas voltadas à juventude – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Nesta sexta-feira (3), a Prefeitura de João Pessoa decretou ponto facultativo no expediente, mas as ações preventivas com vacinação serão mantidas durante todo o feriadão, nos dois pontos móveis disponíveis, localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230. Esses dois pontos atenderão à população […]