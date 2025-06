COB anuncia primeiros embaixadores dos Jogos das Juventude

O COB (Comitê Olímpico Brasileiro) anunciou nesta sexta-feira (13) a primeira dupla de embaixadores da edição 2025 dos Jogos da Juventude: o três vezes medalhista olímpico com a seleção masculina de vôlei Bruninho e a medalhista de bronze no revezamento 4×100 metros nos Jogos de Pequim (2008) Rosângela Santos.

“A presença de ídolos como Bruninho e Rosângela é, sem dúvida, um diferencial enorme. Eles representam não apenas a excelência esportiva, mas também trajetórias de vida inspiradoras, o que é fundamental para motivar os jovens atletas. Ter referências tão positivas demonstra o compromisso do COB em oferecer uma experiência completa e enriquecedora, que vai além das competições”, declarou o gerente dos Jogos da Juventude, Daniel Santiago.

“Fiquei muito feliz com o convite do Comitê Olímpico e será muito bacana poder estar com essa molecada lá em Brasília [sede da competição]. São mais de 2 milhões de estudantes envolvidos nas prévias e cerca de 5 mil representarão os seus estados. Tenho certeza que vai ser demais”, declarou Bruninho.

Já a velocista Rosângela Santos relembrou a importância dos Jogos da Juventude no início de sua carreira: “Às vezes, nós, atletas, não paramos para pensar como começamos e hoje vejo a importância da competição na minha carreira. Minha experiência nos Jogos da Juventude me levou para os Jogos Pan-americanos. E, no ano seguinte, estava nos Jogos Olímpicos Pequim 2008, onde eu viria a me tornar medalhista”.

A edição 2025 dos Jogos da Juventude, que contará com a participação de cerca de 4.000 jovens atletas de 15 a 17 anos de todos os cantos do país, será realizada entre os dias 10 e 25 de setembro em Brasília. O evento contará com disputas de 20 modalidades: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, esgrima, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, remo virtual, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei de praia, vôlei e wrestling.

