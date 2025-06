Cephas oferece mais 2.000 vagas em cursos EaD

Posted on

As ações preventivas de patrulhamento, ordenamento urbano e de trânsito começam a partir das 12h30 – Divulgação A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) vão atuar com 266 agentes na operação de ordenamento do jogo entre Flamengo e São Paulo, no domingo (13/8), às 18h30, no Maracanã, pelo Campeonato […]