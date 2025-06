Casa do Idoso tem Dia dos Namorados com amor e cinema

Cláudio Souza





Já são 63 Dias dos Namorados juntos. E o desta quinta-feira (12) foi especial. Em um dos dias mais frios do ano, em que as temperaturas não passaram dos 17ºC, os corações deles continuaram aquecidos, como quando começaram a namorar em 1962.

Cinema com a exibição de “Ainda Estou Aqui”, primeiro filme brasileiro a ganhar o Oscar, pipoca, suco e juras de amor renovadas. O cenário? A Casa do Idoso Norte, que para eles é o melhor local de São José dos Campos, desde que vieram morar na cidade há 3 anos.

Nascidos em Igaratá, Paulo Barbosa, 81 anos, e Rosa Aparecida Barbosa, 78 anos, completarão 62 anos de casamento no próximo dia 15 de julho. Antes disto, durante o namoro e o noivado, curtiram dois Dias dos Namorados.

Desde então, vivem uma linda história de amor. Tanto tempo juntos e tantos frutos, viórias e bênçãos: 9 filhos, 17 netos e 8 bisnetos. E um amor que se renova a cada dia.

“Estou muito feliz por comemorar mais um Dia dos Namorados com a Rosa. Já são 63 que passamos juntos. Dia dos Namorados com saúde, com o amor da minha vida, vendo um filme tão legal e na Casa do Idoso, local que mais amamos em São José. Tudo de bom”, disse Barbosa.

“Agradeço a Deus todos os dias pelo Paulo e pela linda família que construímos. É uma vida de amor, companheirismo e cumplicidade, com muitas vitórias e alegrias. E ainda temos o privilégio de frequentar a Casa do Idoso, a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas desde que viemos para São José”, afirmou Rosa.

Gonçalves e Solange se conheceram na Casa do Idoso Norte | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Mais amor

A exibição do filme “Ainda Estou Aqui”, promovida pela Prefeitura nesta quinta de Dia dos Namorados, também foi especial para José Sebastião Gonçalves, de 83 anos, e Solange da Silva Souza, de 67 anos.

Juntos desde agosto de 2019, eles se conheceram na Casa do Idoso Norte em dezembro de 2018. Na ocasião, Solange estava viúva há 6 anos e Gonçalves, há um ano.

Hoje, não desgrudam para nada. Sempre juntos, sabem que a vida é mais feliz ao lado de quem se ama.

A história do amor vivida por eles foi contada pela Prefeitura no Dia dos Namorados do ano passado. Confira aqui.

Desde então, nada mudou: continuam cada dia mais apaixonados.

Com a sabedoria que só a vida fornece, vivem um amor maduro. Sem pressa, sem pressões. Apenas com a certeza de que estarão sempre juntos.

“É um presente de Deus passar mais um Dia dos Namorados com o Sebastião e na Casa do Idoso. É maravilhoso. Continuamos juntos o dia todo, como quando nos conhecemos”, disse Solange.

“Representa muito para mim mais um Dia dos Namorados com a Solange, que é tudo para mim. É minha esposa, minha companheira e minha amiga. Espero que ainda possamos passar muitos Dias dos Namorados juntos”, afirmou Gonçalves.

Amor, felicidade e muita diversão no Cine Pipoca especial | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

O amor está no ar

As histórias dos casais Barbosa e Rosa e Solange e Gonçalves são exemplos da entrega diária a quem se ama.

Que venham novos romances e mais Dias dos Namorados juntos.

Afinal, as Casas do Idoso Centro, Sul, Leste e Norte propiciam diariamente novas amizades, trocas de experiências e convívio saudável. Cenário ideal também para histórias de amor e retomada da felicidade.

O amor está no ar. E eles ainda estão aqui, amando, vivendo e contando lindas histórias.



