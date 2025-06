Caps Caminhar realiza tradicional festa junina para usuários, familiares e funcionários

A animação tomou conta, na tarde desta quinta-feira (12), dos usuários, familiares e funcionários do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Caminhar III, com a sua tradicional festa de São João. O evento, promovido todos os anos pela direção do serviço, em parceria com os próprios usuários, foi um momento de acolhimento e reinserção social.

Muito forró com trio pé de serra, danças, decoração temática, pescaria, teatro com casamento matuto, quadrilha, brechó, comidas típicas, sorteio de brindes e de balaio, além da barraca do abraço e uma ornamentação junina cuidadosamente montada, deram o tom exato da festa de São João do Caps Caminhar III.

“Tivemos uma festa com cerca de 400 pessoas entre usuários, seus familiares e nossos funcionários aqui presentes, todos juntos comemorando o São João, pois a importância de uma festa desse porte é justamente a valorização do ser humano, ou seja, eles são protagonistas desse acontecimento junino aqui do Caps, onde desde o início eles participam diretamente da idealização e organização da festa”, destacou Janaína D’Emery, diretora do Caps Caminhar III.

Caps Caminhar – O serviço atende usuários com transtornos mentais, ofertando tratamento com medicamentos, terapias, atividades comunitárias e oficinas culturais. Todo o trabalho é desenvolvido por uma equipe multiprofissional por meio de estratégias de cuidado de promoção, prevenção, reabilitação psicossocial e redução de danos em todos os níveis de atenção. O Caps Caminhar III está localizado na Rua Paulino Santos Coelho, s/n, Jardim Cidade Universitária, em João Pessoa.