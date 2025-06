CadMóvel Carioca atende 127 pessoas para atualização e inscrição no CadÚnico na quadra da Estácio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A artesã Dejanira de Jesus Silva, de 61 anos, foi a primeira atendida na quadra da Estácio. Crédito: Wanderson Cruz / SMAS

O “CadMóvel Carioca – Conectando a direitos” atendeu na quinta-feira (12/06), 127 pessoas na quadra da escola de samba Estácio de Sá. Foram feitas 51 inscrições e 76 atualizações no Cadastro Único (CadÚnico). Além desse serviço já tradicional, que facilita o acesso da população a benefícios sociais como Bolsa Família, Pé de Meia e Minha Casa Minha Vida, entre outros, foi oferecida emissão de documentos. Houve 22 emissões de identidade (RG) pelo Detran-RJ (cinco delas de primeira via, inclusive crianças bem pequenininhas) e 14 solicitações de segunda via de certidão de nascimento ou de casamento, atendidas pela Associação de Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-RJ).

Na semana que vem, o CadMóvel Carioca estará na Praça da Bandeira (Rua Ceará, 268), na Zona Norte. Como na quinta-feira será feriado de Corpus Christi, desta vez o serviço itinerante da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) será oferecido na terça, dia 17/6. A distribuição das 150 senhas para atendimento será às 10h.

A artesã Dejanira de Jesus Silva, de 61 anos, foi a primeira atendida na quadra da Estácio. Ela agradeceu pessoalmente à secretária municipal de Assistência Social, Martha Rocha, pelo serviço:

– Eu vim fazer minha inscrição no CadÚnico, cheguei bem cedinho. Fui a primeira, e valeu a pena, porque fui muito bem atendida. Estava frio hoje, mas eu vim bem agasalhada -, brincou Dejanira.

A secretária, então, explicou:

– Nosso interesse em fazer essas ações é exatamente dar possibilidade de atendimento perto de casa às pessoas, para que agilizem a obtenção ou a manutenção de seus benefícios sociais, e que bom que funcionou para você.

A ação desta quinta foi a 10ª do Cadmóvel Carioca, que acontece semanalmente. Até hoje, foram atendidas, tanto para inscrição quanto para atualização no CadÚnico, 1.356 pessoas nos bairros Rocha Miranda, Cosmos, Penha Circular, Ilha do Governador, Madureira, Botafogo, Senador Vasconcelos, Mangueira, Engenho Novo e Estácio.

Para ser atendido, é preciso ter em mãos CPF, documento de identificação oficial com foto e comprovante de residência ou declaração de endereço assinada originais do responsável familiar, além dos CPFs de todos os integrantes da família beneficiada.