Atleta Cidadão é campeão e vice da Copa Ouro de Futebol

Nei José Sant’Anna





A equipe sub-14 do São José Desportivo/Atleta Cidadão conquistou nesta quarta-feira (11) o título de campeã da Copa Ouro de Futebol, torneio promovido pela Associação Paulista de Futebol.

Na final contra Guarulhos, os garotos joseenses venceram por 2 a 0, com gols de Murillo e Luiz Eduardo. O jogo foi disputado no estádio municipal Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba.

Na outra decisão do dia, a equipe sub-13 do Atleta Cidadão perdeu para o Taboão da Serra por 2 a 0 e terminou como vice-campeão do torneio.



