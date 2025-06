Arraiá no Chico Triste agita Vila Tesouro com quadrilha e forró

Posted on

Quem deixou para comprar o peixe no último dia da Semana do Pescado, realizada desde quarta-feira (27) pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), não ficou sem o produto. Consumidores de várias localidades compareceram à Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no bairro do José Américo, para aproveitar a […]