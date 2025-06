Yuri Alberto recebe homenagem na Prefeitura

Lucas Lemes





A Prefeitura de São José dos Campos recebeu na noite desta terça-feira (11) a presença de Yuri Alberto, jogador do Corinthians e primeiro joseense a alcançar a artilharia do Brasileirão, feito conquistado na temporada de 2024.

O evento marcou a homenagem ao atacante do timão com a Medalha Mérito Esportivo Ubiratan Pereira Maciel, concedida pela Câmara Municipal.

Yuri Alberto, com a Medalha Mérito Esportivo Ubiratan Pereira Maciel | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Formado nas categorias de base do Atleta Cidadão, programa de base esportiva para crianças e jovens de 8 a 20 anos, Yuri, hoje com 24 anos, é um dos craques brasileiros no cenário do futebol.

Apesar da juventude, o jogador sempre atuou na primeira prateleira dos grandes clubes, como Santos e Internacional, além de já carregar experiência de disputar campeonatos europeus, quando jogou pelo Zenit, da Rússia. Atualmente, Yuri é o camisa 9 do time do Parque São Jorge e ídolo da nação corinthiana.

Com simpatia e humildade, Yuri Alberto tirou fotos e autografou camisas de muitos torcedores | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Acompanhado dos pais e da irmã, Yuri Alberto compareceu a cerimônia realizada no auditório do 7º andar da Prefeitura, que contou também com a presença de autoridades, torcedores e crianças fanáticas pelo jogador.

Em entrevista, Yuri Alberto recordou de sua trajetória, nos tempos que se desdobrava para atuar no Primeira Camisa e no Atleta Cidadão, até se tornar o homem-gol alvinegro.

“Eu comecei aqui em São José jogando no Primeira Camisa, lá na ADC Parahyba (Santana) e no Atleta Cidadão. Lembro que os jogos do Primeira Camisa eram aos domingos e do Atleta Cidadão eram em dias de semana ou no sábado, nessa época fiz futsal também. Queria jogar tudo. Aí eu passei no teste para o Santos, com 11 para 12 anos, me profissionalizei lá aos 16 e foi um processo difícil também, de início de transição”, contou.

“Em 2020 fui para o Inter e foi lá que senti que coisas começaram a acontecer na minha vida como jogador de futebol. Comecei a fazer gols e consegui me destacar bastante. Nisso, fui vendido para a Rússia. Fui muito feliz lá, pelo pouco tempo que fiquei, conquistei meu primeiro título profissional. Por conta da guerra (Rússia e Ucrânia), voltei para o Brasil. Ainda pertencendo ao Zenit, vim por empréstimo para o Corinthians e, pelos bons números que fiz, o Corinthians decidiu comprar metade do meu passe com o clube russo. Hoje estou aqui, jogando no Corinthians e vivendo o melhor momento da minha carreira”, afirmou o jogador.

O joseense foi homenageado pela Prefeitura e pela Câmara e interagiu com fãs| Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Relembrando os tempos de Atleta Cidadão, Yuri Alberto não se arrepende de suas escolhas.

“Valeu muito a pena, toda a dificuldade que eu passei, todo o esforço que tive, cada dia que eu abri mão de viver minha adolescência, de ir para uma festa, de sair com meus amigos. Abrir mão dessas coisas é difícil, mas eu creio que valeu muito a pena. Eu não estaria vivendo este momento que vivo hoje”, destacou o camisa 9.

Por fim, Yuri Alberto deixou seu recado para as crianças que sonham em seguir seus passos no futebol:

“Continuem treinando, continuem se esforçando, às vezes é difícil, porque a gente sabe que o futebol às vezes é muito injusto, mas o trabalho paga”, encerrou Yuri com um sorriso.

