Vigilância Epidemiológica faz alerta à população sobre os riscos do mosquito Aedes Aegypti

O período chuvoso em João Pessoa está se intensificando e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) faz um alerta sobre os riscos que o mosquito Aedes Aegypti pode trazer em relação às arboviroses, a exemplo da dengue, zika e chikungunya.

De acordo com dados da gerência de Vigilância Epidemiológica de João Pessoa, divulgados no Boletim Epidemiológico de Arboviroses, foram registrados 2.269 casos de dengue, 94 de chikungunya e quatro de zika, desde o início deste ano até o momento. Durante este mesmo período, não houve ocorrência de óbitos por conta de arboviroses.

Danielle Melo, gerente de Vigilância Epidemiológica de João Pessoa, chama a atenção da população para redobrar os cuidados neste período chuvoso, observando nas residências os locais que possam acumular água, como caixas d’água abertas, baldes, garrafas, pneus, tampinhas de garrafa, vasos de plantas e outros objetos. “É importante verificar terraços e quintais que possam ter acúmulo de água em algum depósito, assim como geladeiras mais antigas com reservatório na parte de trás, entre outros objetos. Esses cuidados fazem uma grande diferença no combate ao mosquito”, reforçou.

A gerente destaca ainda que, além do trabalho contínuo de eliminação de potenciais criadouros, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, é necessário a participação efetiva da população, com o hábito de observar semanalmente o ambiente residencial, contribuindo positivamente para a eliminação dos focos do Aedes.

“Lembrando que o mosquito Aedes Aegypti se prolifera tanto em água parada limpa quanto suja. Então, vamos ter esses cuidados até mesmo com depósitos de animais, sempre limpando e trocando a água, assim como também com o mato que cresce em volta da casa e em terrenos, que pode esconder potenciais criadouros do mosquito”, completou.