Vestibular Enem 2025.2: convocação para bancas de heteroidentificação – IFSP

O IFSP publicou, nesta quarta-feira (11), a portaria IFSP n.º 5535/2025, que regulamenta o processo de bancas de heteroidentificação do Edital IFSP n.º 100/2025 – Vestibular Enem. O documento está disponível na página do processo seletivo, onde o candidato também poderá acessar a convocação para as bancas de heteroidentificação, clicando no link referente ao seu campus.