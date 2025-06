Ubatuba inicia instalação de banheiros públicos nas praias com recursos da TPA – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nesta semana, Ubatuba iniciou a instalação dos banheiros públicos nas praias, uma das principais demandas da população local e dos visitantes. O projeto, viabilizado com recursos arrecadados pela Taxa de Preservação Ambiental (TPA), prevê, inicialmente a instalação de 10 unidades ainda em junho, com a meta de atingir 30 banheiros no total, distribuídos desde a região sul até a região norte, contemplando as praias de Maranduba até Picinguaba.

O primeiro banheiro foi instalado próximo ao marco zero da cidade, na região central, localizado na avenida Iperoig, em um gesto simbólico de valorização do povo caiçara. O contrato também contempla a limpeza e manutenção diária dos equipamentos. Para que sejam conservados e que os usuários possam ter um local higienizado.

“É uma grande conquista junto à Secretaria do Meio Ambiente e ao conselho Municipal do Meio Ambiente. Essa proposta dos banheiros foi deliberada com o objetivo de beneficiar toda a cidade, e quem está à frente disso é a própria comunidade, por meio do conselho. A instalação vai do sul ao norte, da Maranduba à Picinguaba”, destacou o secretário do Meio Ambiente, Guilherme Arantes.

Ainda de acordo com Arantes, a iniciativa representa um avanço significativo na infraestrutura de uso público e reforça o compromisso da administração com a aplicação transparente da TPA, que tem como objetivo mitigar os impactos do turismo e investir em melhorias sustentáveis para o município.

Além dos banheiros, outras ações estão sendo planejadas com os recursos da TPA, em busca de viabilizar a sustentabilidade com a preservação ambiental.

Relação das praias beneficiadas

Maranduba (2 unidades)

Praia das Toninhas (1 unidade)

Praia Grande (4 unidades)

Praia do Itaguá (1 unidade)

Praia do Cruzeiro (2 unidades)

Praia do Tenório (5 unidades)

Pereque-Açu (5 unidades)

Itamambuca (3 unidades)

Promirim (2 unidades)

Ubatumirim (1 unidade)

Picinguaba (2 unidades)

Enseada (1 unidade)

Praia do Félix (1 unidade)