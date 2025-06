Trânsito interdita trecho da Thomaz Galhardo neste domingo, 15 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

A Prefeitura de João Pessoa está com obras avançadas de recapeamento asfáltico no bairro Portal do Sol, especificamente nas ruas Poetisa Guiomar Travassos e Aderbal Maia Paiva. Nesta segunda-feira (28), o prefeito Cícero Lucena esteve no local para acompanhar a evolução dos trabalhos, destacar a melhoria da mobilidade urbana na região e anunciar a ampliação […]