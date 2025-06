Sorocaba disputa nove modalidades na Final Estadual dos Jogos Abertos da Juventude 2025 – Agência de Notícias

Posted on

Quinta-feira (11/7) com variação de nebulosidade em Minas Gerais. O dia amanhece com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada no sul do estado, porém a nebulosidade tende a reduzir ao longo do dia. Sol entre nuvens também deve prevalecer na faixa Leste, no Triângulo Mineiro e na área Central do estado. O tempo permanece […]