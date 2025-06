Setores da Saúde apresentam rotina de trabalho ao Comus – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na tarde de terça-feira, 10, representantes do Centro de Referência Animal (CRA) e da Vigilância em Saúde, com foco no setor de Endemias, participaram de mais uma rodada de apresentações promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde ao Conselho Municipal de Saúde (Comus). A iniciativa tem como objetivo aproximar o Conselho do cotidiano dos setores e promover maior transparência na gestão pública da Saúde.

Durante o encontro, as equipes dos dois setores expuseram o fluxo de trabalho, os principais desafios enfrentados e as estratégias adotadas para garantir um atendimento eficiente à população — humana e animal.

“Conhecer com mais profundidade o funcionamento da Secretaria de Saúde é fundamental para o Comus. Por se tratar de um órgão formado pela sociedade civil, o Conselho muitas vezes tem uma visão mais externa e limitada da estrutura e das rotinas internas da secretaria. As apresentações dos setores permitem ampliar esse olhar, proporcionando uma compreensão mais aprofundada dos departamentos administrativos e fortalecendo a atuação do Conselho nas decisões e deliberações em saúde pública”, explicou a membro do Comus, Camila Gaya.

As apresentações dos setores continuarão mensalmente ao longo do ano, com o objetivo de envolver o Conselho em todas as frentes de atuação da pasta.

Entenda o que faz cada setor

Centro de Referência Animal:

Responsável por ações voltadas à proteção, controle e bem-estar dos animais no município. Atende casos de maus-tratos, realiza resgates, castrações, campanhas de adoção e atua na proteção a saúde animal

Vigilância – Setor de Endemias:

Responsável pelo controle de vetores que transmitem doenças como dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela, conhecidas como arboviroses. Atua com a prevenção, controle e eliminação de criadouros. As atividades incluem visitas domiciliares, orientação à população, aplicação de larvicidas, monitoramento de áreas com maior incidência de casos e apoio em situações de surtos. O setor também realiza levantamento de índices e dados epidemiológicos para subsidiar ações estratégicas em saúde pública.