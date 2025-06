Serviço: saiba como chegar à Bienal do Livro, no Riocentro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O BRT terá um serviço especial partindo do Terminal Jardim Oceânico até as estações Riocentro e Olof Palme. Foto: Prefeitura do Rio

BRT terá esquema especial de transporte para a Bienal do Livro

A Mobi-Rio montou uma operação especial para levar o público de BRT até a Bienal do Livro 2025. Nos fins de semana do evento (14 e 15 e 21 e 22) e no feriado de 19 de junho, quando é esperado um público maior, o BRT terá um serviço especial partindo do Terminal Jardim Oceânico até as estações Riocentro e Olof Palme, com paradas apenas no Terminal Alvorada e na estação Rio 2, em ambos sentidos. O serviço, com tarifa normal (R$ 4,70), vai funcionar entre 9h e 23h.

Também nos fins de semana da Bienal e no feriado de 19 de junho partirá o serviço especial Terminal Paulo da Portela x Terminal Recreio, das 9h às 23h. A linha fará parada nas estações Campinho, Praça Seca, Tanque, Taquara, Santa Efigênia, Curicica, Asa Branca, Morro do Outeiro, Riocentro, Olof Palme e Terminal Recreio.

Além disso, nos dias úteis, as linhas 51 (Recreio x Deodoro – Parador) e 41 (Madureira x Recreio – Expresso) serão reforçadas. Excepcionalmente no período da Bienal, o serviço 41, que só opera nos dias úteis, fará paradas nas estações Olof Palme e Riocentro.

COR-Rio dará apoio via imagens de câmeras às equipes mobilizadas para o evento

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) irá monitorar o trânsito e o deslocamento de público da Bienal do Livro por meio de 73 câmeras instaladas nas vias do entorno do Riocentro. Também será utilizado um drone para acompanhar a movimentação de veículos na região e orientar a operação de tráfego.

Seop e Guarda Municipal vão atuar com 40 agentes

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio vão atuar com 40 agentes em apoio à Bienal do Livro. As ações de ordenamento urbano e de trânsito se estenderão até o encerramento do evento e escoamento do público.

A operação ainda conta com agentes do BRT Seguro nas estações Olof Palme, Rio Centro e Morro do Outeiro, além de fiscais da Superintendência da Táxis que vão fiscalizar o bolsão interno e fazer o monitoramento do entorno do evento.

CET-Rio atuará com equipe de 50 operadores de tráfego por dia

A CET-Rio implantará uma operação especial para minimizar eventuais impactos no tráfego da região. O efetivo contará com 50 pessoas por dia para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, além de orientar pedestres e motoristas. Para viabilizar a realização do evento, a Rua Pedro Calmon poderá ser interditada em caso de contingência entre a Avenida Salvador Allende e a Rua Abrahão Jabour.

Nos horários do evento é recomendado que os motoristas da região utilizem a rota Avenida das Américas/Avenida Ayrton Senna para a ligação até a Linha Amarela em função da possível sobrecarga na circulação de veículos na Avenida Salvador Allende e na Avenida Embaixador Abelardo Bueno.

Comlurb terá operação de limpeza especial no Riocentro

A Comlurb montou uma operação especial de limpeza durante a Bienal do Livro. Os amantes da leitura contarão com apoio da Companhia na manutenção de limpeza de toda a área externa do Riocentro e das vias de acesso aos pavilhões das 7h às 22h. As equipes contarão com o apoio de três caminhões para o descarte correto dos resíduos.

Secretaria de Políticas para Mulheres divulgará cursos e campanhas de proteção às vítimas de violência

As mulheres também terão serviços especiais da Prefeitura do Rio. Servidores da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e Cuidados divulgarão os cursos oferecidos pela pasta e vão distribuir materiais da campanha Rio+Seguro para Mulheres sobre a rede de enfrentamento à violência doméstica.

Secretaria de Assistência Social traz depoimento de escritor ex-morador de rua

O escritor Leo Motta lançará, no dia 13, às 19h, no stand da SME, sua trilogia “Há Vida Depois das Marquises – Do Outro Lado da Rua”. Os livros reúnem relatos reais de quem viveu nas ruas e hoje escreve sua própria história. Este ano, ele estará acompanhado de acolhidos do Instituto Marca de Cristo para apresentar o Sarau Marquises que apresentarão seus poemas.