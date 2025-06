Secretaria da Mulher anuncia 4.600 vagas em cursos gratuitos para mulheres no Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Desde 2021, mais de 172 mil mulheres já participaram de cursos e oficinas. Foto: Divulgação/Prefeitura

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados, anuncia, nesta quinta-feira (12/06), a abertura de 4.600 vagas em cursos gratuitos voltados para mulheres, com foco na capacitação profissional, geração de renda e promoção da autonomia feminina nos territórios da cidade. Desde 2021, mais de 172 mil mulheres já participaram de cursos e oficinas oferecidos pela Secretaria. A nova etapa reforça o compromisso da gestão municipal com o cuidado, a informação e os direitos das mulheres, especialmente daquelas em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência de gênero.

— Mulher capacitada é mulher com mais liberdade, renda e poder de decisão. Estamos expandindo o acesso à qualificação em toda a cidade para garantir que mais mulheres tenham as ferramentas que precisam para transformar suas vidas —, afirma a secretária municipal de Políticas para Mulheres Joyce Trindade.

As atividades serão realizadas nas Casas da Mulher Carioca e nas Salas da Mulher Cidadã, presentes em diversos bairros do Rio. As formações são destinadas a mulheres a partir de 14 anos, sem exigência de escolaridade, com atenção especial a mães, trabalhadoras informais e moradoras das periferias.

Cursos oferecidos nesta edição

A nova edição traz novidades nas áreas de tecnologia e línguas, como:

Informática básica

Empreendedorismo e finanças

Auxiliar administrativo

Inglês, espanhol e Libras e muito mais.

Também seguem em destaque os cursos voltados à geração de renda rápida, como:

Design de sobrancelhas

Extensão de cílios

Tranças, maquiagem, reflexologia e massoterapia

Confeitaria, panificação, bolos e decoração

Rede de cuidado e fortalecimento

Além da qualificação profissional, todas as participantes têm acesso a uma rede de cuidado integral, com:

Rodas de conversa

Orientações sobre violência de gênero

Ações de saúde sexual e reprodutiva

Apoio jurídico e psicossocial

Como se inscrever

As inscrições estarão abertas de 12 a 29 de junho e podem ser feitas:

Online: bit.ly/cursosinscrições2025-2

Presencialmente: nas Casas da Mulher Carioca e Salas da Mulher Cidadã

Para dúvidas ou informações, interessadas podem entrar em contato com a secretaria através do WhatsApp: (21) 96659-3810