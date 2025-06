Saúde realiza ação educativa sobre dengue para alunos do Rio Escuro – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última terça-feira, 10, o setor de Informação, Educação e Comunicação (IEC) da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Ubatuba esteve presente na Escola Municipal Maria das Dores Santos Carpinetti, localizada no bairro Rio Escuro, para mais uma ação educativa voltada à prevenção da dengue e outras arboviroses.

A atividade, voltada para crianças, envolveu brincadeiras, jogos e dinâmicas que ensinam de forma prática e divertida como combater o mosquito Aedes aegypti.

A proposta do IEC é envolver os alunos em um processo de aprendizagem ativo, promovendo a conscientização desde a infância sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito transmissor.

“A educação lúdica tem um papel transformador. Quando a criança entende o que é a dengue e como preveni-la, ela se torna uma multiplicadora desse conhecimento dentro de casa e na comunidade”, explicou o supervisor do IEC, Matheus Tadayuki

A iniciativa faz parte de um calendário contínuo de ações do IEC em escolas e comunidades do município, reforçando a importância da prevenção e do cuidado coletivo com a saúde pública.

PRÓXIMAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS ESCOLAS

17/06 – Maranduba – Escola Municipal Virginia Melle da Silva Lefevre

24/06 – Bela Vista – Escola Municipal Prof. Joaquim Luís Barbosa