SAEG segue com o cronograma de limpeza e desinfecção dos reservatórios – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

O combate aos incêndios no Pantanal de Mato Grosso do Sul acaba de ganhar um novo reforço com aeronaves e equipamentos. Durante live semanal realizada nesta quinta-feira (1º), onde são atualizados dados da operação que já dura 122 dias, o secretário Jaime Verruck (Semadesc) falou sobre a novidade. “Nós fizemos a locação de mais cinco […]