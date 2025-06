Procon-JP encontra diferença de R$ 0,52 no preço da gasolina e de R$ 1,35 no álcool; fiscalização continua

A diferença no preço da gasolina comum na Capital, encontrada na pesquisa para combustíveis realizada pelo Procon-JP, foi R$ 0,52, com o produto oscilando entre R$ 5,97 (Elesbão – Água Fria) e R$ 6,49 (São José – Castelo Branco), variação de 6,71%. O menor preço permanece o mesmo da semana passada, mas o maior aumentou R$ 0,20.

Já o etanol mostra diferença no preço de R$ 1,35, com o menor preço do produto permanecendo o mesmo da pesquisa anterior, R$ 4,39 (Ferrari – Centro), com o maior subindo de R$ 4,69 para R$ 5,74 (Opção – Cristo). A variação está em 30,75%.

O Procon-JP continua a inspeção aos postos de combustíveis e com a análise minuciosa das notas fiscais colhidas durante a fiscalização que está notificando todos os estabelecimentos em atividade na Capital, além do Sindipetro e de 12 distribuidoras, para conferir se a redução prevista pela Petrobras no último dia 3 de junho, está sendo aplicada corretamente ao consumidor.

Aditivada – A gasolina aditivada está com os preços oscilando entre R$ 5,99 (Mastergás – Tambauzinho) e R$ 6,49 (Opção – Cristo). A variação está em 8,35% e a diferença em R$ 0,50.

S10 – Outro combustível que traz uma diferença bem significativa é o diesel S10, R$ 1,10, com os preços se mantendo os mesmos nas duas pontas se comparado ao levantamento do último dia 5 de junho. O produto está oscilando entre R$ 5,49 (Fan-Mah – Varadouro, Via Oeste – Alto do Mateus e Maxi – Oitizeiro) e R$ 6,59 (Select – Tambaú). A variação está em 20,4%.

Diesel comum – A pesquisa registra, ainda, que o diesel comum teve leve queda no menor preço, saindo de R$ 5,49 para R$ 5,48 (Maxi – Oitizeiro), com o maior subindo de R$ 5,99 para R$ 6,29 (São José – Castelo Branco), com diferença de R$ 0,81 e variação de 14,78%.

GNV – O Procon-JP constata também que o Gás Natural Veicular (GNV) está sendo praticado a R$ 4,990 em 12 revendedores e vem mantendo esse único preço há seis semanas seguidas.

Consulte a tabela completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjoaopessoa.pb.gov.br