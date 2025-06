Prefeitura mantém plantões no feriado de Corpus Christi

Posted on

Em cada canto de Minas Gerais, estudantes, professores e autoridades municipais estão se mobilizando e abraçando o desafio do plantio de 6 mil árvores no estado proposto pelo projeto Bosque do Amanhã, uma iniciativa do Governo de Minas, em parceria com os municípios. A ação, idealizada e coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente […]