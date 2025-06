Prazo para inscrições do Vestibulinho Etec é prorrogado até sexta, 13 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Foram prorrogadas até sexta-feira, 13, as inscrições para o Vestibulinho da Etec Centro Paula Souza em Ubatuba. São oferecidas 35 vagas para o curso técnico em Administração e 35 vagas para o curso técnico em Recursos Humanos, com início no segundo semestre de 2025.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.vestibulinho.etec.sp.gov.br . No entanto, para facilitar o acesso de candidatos que tenham dificuldade com a internet, a unidade da Etec também prestará apoio presencial para a realização da inscrição. O atendimento acontece no mesmo local das aulas: na Escola Municipal Padre José de Anchieta, localizada na rua Amazonas, 595, bairro Sumaré, nos dias 11, 12 e 13 de junho (quarta, quinta e sexta-feira), das 18h às 22h.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00. Os cursos são gratuitos, oferecidos pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Centro Paula Souza.

Podem se inscrever candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que estejam cursando, no mínimo, o 2º ano. A prova do Vestibulinho será realizada no dia 6 de julho, às 13h30, em diversas cidades do estado, incluindo Ubatuba.

Segundo o professor da Etec, Guilherme dos Santos, o processo seletivo é classificatório, não eliminatório. “Mesmo que o candidato não fique entre os primeiros colocados, o mesmo poderá ser chamado posteriormente, em caso de desistência até o primeiro mês do curso”, explicou.

Vagas remanescentes

O Centro Paula Souza também disponibiliza vagas remanescentes para os cursos técnicos em Marketing e em Transações Imobiliárias. Essas vagas surgem quando há desistência de alunos ou quando as turmas não são totalmente preenchidas. Para concorrer, é necessário ter concluído o Ensino Médio e possuir conhecimentos prévios na área, já que será aplicada uma prova específica. A quantidade de vagas disponíveis varia de acordo com a situação de cada curso.