Parque Tecnológico de Sorocaba chega aos seus 13 anos consolidando-se como referência nacional – Agência de Notícias

Fotos: Arquivo/Secom

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) celebra, neste mês de junho, seus 13 anos de fundação, estando entre os três principais do País e consolidando-se como referência quando o assunto é inovação, tecnologia, sobretudo 4.0, e desenvolvimento sustentável, exercendo forte impacto no desenvolvimento econômico e social da cidade e também na região metropolitana.

Inaugurado em 4 de junho de 2012, a data ficou marcada como o dia em que Sorocaba entrou para a sociedade do conhecimento e também como o início da transformação deste conhecimento em riqueza, em especial, por meio de inovação tecnológica. Passados 13 anos, graças ao PTS, Sorocaba, sobretudo ao longo dos últimos quatro anos, vem se consolidando como um dos principais destinos para empresas que desejam investir em transformação digital, com apoio de políticas públicas e infraestrutura de qualidade.

Atuando fortemente na articulação entre indústria, estado, academia, sociedade civil e ambiente para a criação de novas tecnologias, novos produtos e novos processos, o PTS fomenta a geração de empregos qualificados, melhora a qualidade da educação técnica e cria oportunidades para jovens talentos.

Localizado estrategicamente na nova Zona Industrial de Sorocaba, o Parque possui área total de 1,8 milhão de metros quadrados divididos em: Núcleo Central e Laboratórios, Áreas Externas para Centros de Pesquisas e Laboratórios, além do Parque da Biodiversidade. E abriga, nos últimos anos, muitas conquistas e investimentos. Entre os exemplos, a inauguração, em junho de 2021, do Centro de Excelência MCTI em Tecnologia 4.0, pioneiro no Brasil no conceito “hélice quíntupla”, que une conhecimento e inovação, estimulando o desenvolvimento tecnológico, especialmente baseado em Internet das Coisas (IoT) e robótica. Em outubro de 2023, foi inaugurado o Laboratório de Experimentações em Tecnologias 4.0, o LabX 4.0, que opera no Centro de Excelência em Tecnologia 4.0, localizado nas dependências externas do PTS. Foi uma oportunidade, ainda, para o lançamento oficial da plataforma CET 4.0, totalmente gratuita, voltada ao diagnóstico da maturidade das empresas para o uso de tecnologias 4.0 e que possibilita conectar consultores certificados e especializados.

Em plena expansão

Sua estrutura segue em pleno processo de expansão, cujos recurso, da ordem de R$ 14,24 milhões, foram destinados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) ao Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS). O recurso permitirá fomentar a atração e expansão de novas unidades econômicas no complexo, por meio da ampliação da infraestrutura da instituição em 3,5 mil m², para projetos como: novos laboratórios de simulação e projetos de engenharia, Smart Cities – Smart Campus Project, validação de tecnologias 4.0, Open Lab CET 4.0 e uma estação terrestre comercial para capacitação e captação de dados de nanossatélites. Está previsto, ainda, um aumento de 40% na capacidade de empresas residentes.

”São investimentos que farão o Parque Tecnológico de Sorocaba avançar, ainda mais, na produção de novos recursos tecnológicos, que estarão à disposição não somente do nosso município, mas de toda a Região Metropolitana, devendo impulsionar, cada vez mais, o desenvolvimento regional. O PTS consolida a sua importância nesta gestão pública, atraindo novos parceiros, novas empresas e mais investimentos, firmando-se como referência em fomento da tecnologia a favor da inovação, do desenvolvimento e da qualidade de vida à população de Sorocaba e região”, destaca o prefeito Rodrigo Manga.

O ecossistema do PTS é formado 40 empresas, 17 instituições de Ensino Superior, seis Institutos de Ciência e Tecnologia e um total de 418 startups apoiadas. Somente em 2024, foram mais de R$ 110 milhões em investimentos por empresas, realizados no PTS. Houve também um aumento de residentes em sua área externa, sendo que nove empresas estão com projetos em andamento: JCB, PR2, Ecosan, Gupo Ativa Brasil, Nexus Farmacêutica, ICF, Resiplastic, HPTT (High Performance Plastic Technology) e ICT Farmacêutica.

Números que impressionam

O número de empregados qualificados que atuam diretamente e indiretamente, em seu ecossistema, saltou de 364, em 2020, para 3.198 pessoas. Ao mesmo tempo, a arrecadação tributária, no que se refere ao ISS, valor que impacta diretamente o caixa da Prefeitura, saltou de R$ 1,85 milhão, em 2020, para R$ 17 milhões, no ano passado.

A Hubiz, incubadora do Parque Tecnológico, foi credenciada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e, recentemente, pela Fapesp, sendo que já atendeu 418 startups e há outras 16 em processo de aceleração atualmente. “O Parque Tecnológico de Sorocaba está transformando os jovens em profissionais capazes de contribuir para esse desenvolvimento e fazer parte de um mercado ainda mais competitivo e valioso, ajudando a tornar Sorocaba referência em projetos de inovação em todo o estado de São Paulo”, destaca Nelson Cancellara.

Em março deste ano, a Cadeia Produtiva Local (CPL) de Metalmecânica da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), sob a gestão do Parque Tecnológico de Sorocaba, recebeu o selo de reconhecimento no Programa SP Produz, do Governo do Estado, com o nível mais elevado de maturidade, avaliado como “CPL Madura”.

Além do atendimento às empresas e universidades, o PTS realiza constantemente cursos e workshops sobre inovação, voltado a estudantes e profissionais da região. Somente em 2024, foram realizados 103 eventos, das mais diversas áreas como por exemplo, robótica, exportação, cidades inteligentes, setor aeroespacial, educação em negócios, entre outros, atraindo um público de mais de 70 mil visitantes. Também são realizadas visitas gratuitas, pelo programa ‘Parque Aberto’.

O Parque Tecnológico de Sorocaba também desenvolve o programa “PTS na Escola”, em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) e com um ônibus adaptado, que vai até as escolas municipais, permanecendo oito dias em cada unidade, para levar aulas e oficinas de robótica, ciência e tecnologia aos estudantes do Ensino Fundamental. O Programa já atendeu mais de 600 alunos.

“O Parque já adquiriu uma maturidade de referência no estado e no País, com sua diversidade de programas, aliada ao grau de comprometimento de uma equipe competente que sabe criar inovações que se refletem na sociedade e se convertem em negócios. Continuamos aprendendo, expandindo localmente e conectados com o mundo”, destacou o presidente do PTS, Nelson Cancellara.

Dois grandes eventos

No ano em que o PTS completa 13 anos de fundação, além dos diversos eventos já realizados e que estão por vir, dois deles merecem destaque. O primeiro deles será o TechCity Summit 2025, uma megafeira gratuita, que será nos dias 2 e 3 de julho, das 9h às 17h, reunindo empresas, startups, instituições públicas e representantes dos 27 municípios da RMS, com exposições, palestras, experiências interativas e atrações culturais.

A proposta é aproximar setores estratégicos da economia privada e do setor público, apresentando soluções que impactem no futuro das smart cities (cidades inteligentes) e no desenvolvimento regional. Realizado pela Entreteni, de Sorocaba, com correalização do Parque Tecnológico, o evento tem apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico; de Turismo e Viagem; da Investe São Paulo; além da Agência Metropolitana de Sorocaba (Agem Sorocaba); do Sebrae-SP; da Agência Inova; das Prefeituras das 27 cidades da RMS e da assessoria de comunicação Q! Notícia.

O segundo grande evento será nos dias 17 e 18 de setembro, o Conecta Indústria 2025, segundo evento ligado ao tema Mover, e tem a expectativa de reunir um grande número de participantes, entre representantes da indústria, startups, universidades e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs), entidades de classe, fundos de investimentos, bancos financiadores, organismos internacionais de fomento e investidores, além de representantes de todos os municípios da RMS, e dos governos estadual e federal. Serão ações de networking, exposições e debates, contando com 18 palestrantes. Ao todo, serão 16 horas de conteúdos gerados, com 53 patrocinadores e expositores, e mais 15 apoiadores.

A iniciativa busca impulsionar a economia regional, fortalecer cadeias produtivas e, ainda, consolidar Sorocaba como um polo de inovação e referência no setor, por meio de três pilares estratégicos: os programas “Mover”, “SP Produz” e “Indústria 4.0”.

Entre os temas abordados, estarão: Inteligência Artificial (IA) e seus impactos na produtividade e eficiência operacional na indústria; Descarbonização; Eletromobilidade e Energia Renovável.

O Conecta Indústria 2025 terá também a sustentabilidade como um dos seus focos, uma vez que foi certificado como um evento Carbono e Resíduo Zero. Ou seja, todas emissões de gases de efeito estufa (GEE) geradas durante o evento serão totalmente compensadas.