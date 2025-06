MP do DF denuncia Bruno Henrique por suposta fraude em apostas

Por MRNews



O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi denunciado nesta terça-feira (11) pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pela suposta participação em um esquema de manipulação de apostas na internet, as chamadas bets. Os detalhes da denúncia não foram divulgados oficialmente pelo órgão.

O jogador foi investigado por, supostamente, ter forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro de 2023, em Brasília, para beneficiar parentes dele que faziam apostas.

No ano passado, Bruno foi alvo de uma operação realizada pela Polícia Federal (PF) em conjunto Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e o MPDFT. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão.

Senado aprova projeto que torna homicídio em escola crime hediondo

Brasil teve redução de homicídios em 2024, aponta levantamento

A Agência Brasil busca contato com a defesa do jogador. O espaço está aberto para manifestação.