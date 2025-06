Medicina do Surfe ganha força no Brasil com simpósio em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Praia de Itamambuca, em Ubatuba, sediará, entre os dias 13 e 15 de junho, o Pré-SIMSURF — uma programação preparatória para o 10º Simpósio Brasileiro de Medicina do Surfe (SIMSURF), previsto para setembro de 2025. O evento reúne médicos, profissionais da saúde e surfistas em discussões técnicas e vivências esportivas com foco em uma área ainda recente: a Medicina do Surfe.

Essa especialidade da medicina esportiva busca entender as necessidades e riscos específicos enfrentados por surfistas, sejam atletas profissionais ou amadores. A exposição constante a fatores ambientais extremos, como sol intenso, água salgada, impacto de ondas e risco de afogamento, exige cuidados e condutas médicas direcionadas.

Uma das atrações desta edição será o surfe médico, um campeonato exclusivo entre médicos surfistas, organizado pela Abrasmed – Associação Brasileira de Surf Médico.

“A Medicina do Surfe é o resultado da evolução da prática do esporte no Brasil. Hoje, com mais praticantes e atletas de alto rendimento, surgiu a necessidade de uma abordagem médica especializada. O SIMSURF quer ampliar essa consciência e tornar Ubatuba um centro permanente de debate e produção de conhecimento sobre o tema”, destacou o organizador do evento, Dr. Marcelo Baboghluian.

“É uma honra para Ubatuba sediar um evento com esse perfil, que une saúde, ciência e esporte. A realização do SURF MÉDICO mostra que o surfe vai muito além da competição: ele também é uma ferramenta de promoção da saúde, de integração e de inovação. Estamos trabalhando para que Ubatuba seja cada vez mais reconhecida como um polo esportivo completo e referência em eventos diferenciados como esse”, celebrou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

Além do campeonato, a programação contará com mesas redondas e palestras sobre assuntos, como:

– Evolução da medicina no surfe competitivo

– Uso de Inteligência Artificial na prevenção de lesões

– Estatísticas e tipos mais comuns de lesões

– Recomendação para uso de capacete

– Protocolos de prevenção e resposta a afogamentos