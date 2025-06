Jogos Escolares de Sorocaba tem disputas de Basquete e Games na próxima semana – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), promove na próxima semana, nos dias 17 e 18 de junho, mais disputas do Campeonato Infanto dos Jogos Escolares de Sorocaba (JES) 2025. A oitava semana contará partidas de Basquete e games Just Dance e FIFA 24.

Organizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com patrocínio do McDonald’s e do Centro Universitário Facens, o JES tem fomenta o desporto educacional e de participação, contribuindo para o desenvolvimento global do estudante, sua formação para o exercício da cidadania e para a integração de crianças e adolescentes na plenitude da vida social, além da promoção da saúde e da educação.

A competição conta com quatro categorias: Pré-Mirim (nascidos em 2015 e 2015), Mirim (nascidos em 2013 e 2014), Infantil (nascidos em 2011 e 2012) e Infanto (nascidos entre 2008 e 2010). As modalidades disputadas são: Atletismo; Basquete; Basquete 3X3; Damas; Futsal; Handebol; Tênis de Mesa; Voleibol; Minivoleibol; Xadrez; Queimada e Atletismo Paralímpico. Já na modalidade eletrônica, terão os games Just Dance e FIFA 24.

Os jogos do campeonato Infanto são voltados a alunos nascidos entre 2007 e 2009 de 49 escolas. A escola que somar mais pontos dentro de cada modalidade e classe (masculino e feminino), ao final de cada categoria, será considerada campeã geral.

A tabela dos jogos da oitava semana da competição pode ser conferida no site: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/jes-infanto/. Mais informações sobre o JES, pelos telefones: (15) 3212-7282 e 3212-7289 ou pelo e-mail: [email protected].