IV SILLAC: submissões abertas para simpósio literário internacional – IFSP

Organizado pelo IFSP Itaquaquecetuba e instituições parceiras, o IV SILLAC recebe propostas de comunicação até 15 de julho

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio do Campus Itaquaquecetuba, realiza, de 9 a 11 de setembro de 2025, a quarta edição do Simpósio de Literatura Latino-americana Contemporânea: tensões, imaginários e intersecções (IV SILLAC). O evento será realizado de forma remota e tem como anfitriã a Universidade de Pernambuco (UPE).

Com o objetivo de fomentar o diálogo e o intercâmbio entre pesquisadoras e pesquisadores do Brasil e do exterior que se dedicam aos estudos da literatura latino-americana contemporânea — definida como aquela produzida a partir da década de 1970 —, o simpósio conta com a parceria da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), da Universidade Estadual de Londrina (UEL), da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e da própria UPE.

A chamada para submissão de trabalhos está aberta até o dia 15 de julho de 2024. Podem submeter propostas estudantes de graduação e pós-graduação, egressos e pesquisadores titulados. Os trabalhos devem estar alinhados a um dos seguintes eixos temáticos:

Violência na literatura latino-americana contemporânea;

Insólito ficcional na literatura latino-americana contemporânea;

Escrita de mulheres latino-americanas contemporâneas;

Imaginários e deslocamentos na América Latina;

Crítica literária latino-americana contemporânea;

Literatura latino-americana contemporânea e outras artes;

Literatura latino-americana contemporânea na sala de aula;

Escritas de si e da intimidade na literatura latino-americana contemporânea;

Literaturas infantil e juvenil latino-americanas contemporâneas;

Literatura latino-americana contemporânea comparada.

A mesa de abertura contará com a presença da escritora Micheliny Verunschk, vencedora dos prêmios Portugal Telecom, São Paulo de Literatura, Jabuti e Biblioteca Nacional em diferentes categorias. Verunschk é autora de O som do rugido da onça (2021) e Caminhando com os mortos (2023). Já a mesa de encerramento será protagonizada por Cinthia Kriemler, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e semifinalista do Prêmio Oceanos, autora de Tudo que morde pede socorro (2019) e Viúvas de sal (2023).

O IV SILLAC também oferecerá dois minicursos: um ministrado pelo professor e escritor Cristhiano Aguiar (UPM) e outro pelo professor Andrés Laguna, da Universidad Privada Boliviana (UPB). Os links para inscrição nessas atividades serão disponibilizados em breve no site do evento.

Participantes previamente inscritos receberão certificado, e os trabalhos apresentados serão publicados nos Anais do Simpósio. A segunda circular, com os links para submissão de propostas e para inscrição de ouvintes, está disponível no site oficial do evento:

🔗 Acesse aqui