IPM-JP realiza atividade em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM-JP) realiza, nesta sexta-feira (13), uma ação especial dentro da programação do Junho Violeta, em alusão ao ‘Dia Mundial da Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa’. A ação vai acontecer das 8h às 14h, na sede do Instituto. No total, o Instituto atende atualmente 6.383 aposentados e 1.606 pensionista.

“A iniciativa tem como foco principal informar, sensibilizar e prevenir diferentes formas de violência que atingem a população idosa”, destaca a superintendente do IPM-JP, Caroline Agra. A ação será conduzida pelas assistentes sociais, durante o comparecimento rotineiro dos idosos ao Instituto em busca de atendimentos diversos.

Segundo Caroline Agra, a realização da ação de conscientização pela manhã, quando o fluxo de idosos no IPM é maior, foi estratégico para atender um número maior de usuários do Instituto.

“Durante o evento será promovida uma abordagem educativa com o objetivo de orientar os usuários sobre os tipos de violência mais comuns praticados contra os idosos, como a violência física, psicológica e financeira”, explica Caroline Agra. Além disso, serão apresentadas informações sobre como identificar sinais de abuso, quais os canais adequados para denunciar e como proteger os direitos das pessoas idosas.

Gestão municipal – A gestão municipal dispõe de uma rede de apoio que presta atendimento aos idosos vítimas de alguma violação de seus direitos, por meio do Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Disque 3213-6130 (antigo Disque 156), além do Conselho Municipal da Pessoa Idoso.

Formas de violência contra idosos e canais de denúncia:



Física – agressões, empurrões e maus-tratos.

Psicológica – humilhação, ameaças e isolamento

Financeira – apropriação de bens ou rendimentos

Negligência – abandono, falta de cuidados básicos

Institucional – desrespeito em serviços públicos ou privados

Denuncie

Disque 100 – Canal nacional gratuito e anônimo disponível 24h. Pode ser acionado via whatsApp – (61) 99611 0100.

Disque 155 – Serviço gratuito para denúncias de violência contra idosos e grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade. É garantido sigilo e a proteção do denunciante. Atendimento todos os dias das 7h às 22h.