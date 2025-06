IFSP marca presença na InovEPT 2025 – IFSP

Evento debate inovação e empreendedorismo até o dia 12 de junho em Brasília

A abertura do III Encontro Nacional de Inovação e Empreendedorismo na Educação Profissional e Tecnológica (InovEPT) reuniu nesta terça-feira, dia 10 de junho, no Campus Brasília do Instituto Federal de Brasília (IFB), autoridades, professores, técnicos, estudantes e pesquisadores de todo o país. Diversos servidores do IFSP estão presentes no encontro, promovido pelo Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), com programação até o dia 12 de junho. A solenidade de abertura foi transmitida pelo canal do MEC no YouTube.

O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marcelo Bregagnoli, destacou a importância do encontro como um momento de análise, reflexão e interlocução para a educação profissional e tecnológica (EPT). “O objetivo do MEC é estabelecer um ecossistema no qual as redes se completem e as expertises possam ser potencializadas”, afirmou o secretário, que também fez uma apresentação das principais ações do governo federal para a EPT.

Confira a seguir um pouco da participação do IFSP no evento:

Programa EnergIFE

No âmbito do programa EnergIFE, os professores do IFSP Cintia Gonçalves e Felipe Almeida fizeram parte da mesa “Formação de Profissionais e Projetos de Parceria com Empresas para o Setor de Energias Renováveis”, que aconteceu na tarde de terça (10).

Já a Inova IFSP pôde contribuir na mesa-redonda sobre “A importância das conexões dos ambientes de inovação da RFEPCT” levando a experiência de mais de 6 anos da criação da agência e suas conexões com os agentes de outros setores para parcerias de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

O diretor do Polo de Inovação Embrapii do IFSP, Sérgio Azevedo, participa da mesa-redonda “Polos de Inovação — Desenvolvimento de Tecnologia para todo o Brasil”. Sabia mais sobre a atuação em https://embrapii.ifsp.edu.br/.

Ainda, a professora Andreia de Alcântara Cerizza, a convite do Assistec da Setec/MEC, levou ao evento sua experiência em economia solidária desenvolvida no Campus Birigui com o projeto LabSol (Laboratório de Empreendimentos Econômicos), um lab híbrido (presencial e remoto), embasado na agenda 2030/ONU e nos 17 ODS/ONU, na perspectiva do desenvolvimento local.

Indicação Geográfica

Durante a cerimônia, o MEC anunciou o investimento de R$ 4 milhões para a seleção de projetos voltados ao desenvolvimento de Indicações Geográficas (IGs) na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Poderão ser apresentadas propostas de projeto para os eixos relacionados a IGs: diagnóstico sobre o potencial de registro; estruturação de registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI); promoção e fortalecimento de negócios de instituições representativas, por meio de incubação; internacionalização de IGs nacionais; e turismo. O edital da seleção, publicado nesta terça-feira (10), será realizado em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).

InovEPT – Esta é a terceira edição do encontro, que busca apresentar e discutir os desafios, as metodologias e as práticas inovadoras voltadas ao empreendedorismo, à inovação, à tecnologia e à sustentabilidade no ensino técnico e profissional. Ao longo dos três dias de programação, o evento contará com palestras, oficinas e mesas-redondas. Confira todas as atividades gratuitas no site do evento.

Com informações MEC e Setec