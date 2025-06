GCM detém na Zona Oeste homem procurado pela Justiça – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve, às 20h40 de terça-feira (10), um homem de 42 anos de idade que era procurado pela Justiça. Ele foi abordado por uma equipe da Ronda Municipal (Romu), junto a um ferro-velho na Vila Aeroporto, Zona Oeste da cidade

Os guardas realizavam operação saturação na região dos bairros Vila Helena e Lopes de Oliveira e notaram cinco pessoas suspeitas em um depósito de material reciclável em funcionamento durante a noite. Eles estavam vendendo materiais recicláveis no local e foram abordados.

Além do acusado, que estava com mandado de prisão em aberto, outras quatro pessoas, de 51, 54, 42 e 35 anos de idade, foram qualificadas. Todos foram liberados, com exceção do foragido da Justiça, que acabou apresentado no Plantão da Polícia Civil, para ser recolhido ao sistema prisional.

O responsável pelo ferro-velho foi orientado quanto ao funcionamento do estabelecimento e a situação informada ao Setor de Fiscalização de Posturas, da Secretaria Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan), responsável por vistoria comércios desse tipo, a fim de identificar se funcionam legalmente.

As chamadas operações Ferro-Velho ocorrem periodicamente na cidade, com o apoio da GCM, e denúncias podem ser feitas pelo portal da Prefeitura de Sorocaba: http://central156.sorocaba.sp.gov.br/atendimento/ (24 horas), pelos telefones 156 (Ouvidoria Geral do Município), 153 (GCM) e 190 (Polícia Militar), ou ainda pelo WhatsApp: (15) 99129-2426, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.