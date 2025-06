GCM apreende moto com licenciamento vencido desde 2020 e R$ 6 mil em multas – Agência de Notícias

Posted on

A Sala de Vacinas do ESF Centro ficará aberta durante o período noturno entre esta terça e quinta-feira (11 e 13 de fevereiro) para a Campanha de Vacinação Contra Dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Durante este período também ficarão disponíveis a comunidade, todas as vacinas do Calendário Vacinal do SUS, […]