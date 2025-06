Forças de Segurança reforçam ação contra furto de cobre

Posted on

Os moradores do bairro do Perequê-Mirim já podem desfrutar de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) totalmente reformada e à disposição dos pacientes. O prédio da UBS foi reaberto para atendimento no último dia 18 de dezembro, após receber diversas melhorias e adaptações. A reforma teve início em março de 2023 e contou com a […]