Feira Iguassú deve receber um milhão de pessoas até sábado (14)

Minas Gerais deve ter céu claro a parcialmente nublado nas regiões dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce, nesta quarta-feira (21/8). Nas demais regiões, o dia deve ser de céu claro com névoa seca. Durante a tarde, as condições meteorológicas são favoráveis a baixos índices de umidade relativa do ar à tarde […]