Em Dourados, Governo de MS investe R$ 17 milhões em recapeamento do Jardim Água Boa – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Bairro mais populoso da cidade recebe obras de restauração asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização; moradores e empresários locais comemoram

Toda vez que chovia forte em Dourados, o empresário Luciano Basso já sabia que o negócio seria afetado. Há oito anos, ele administra uma empresa de baterias automotivas na rua Bela Vista, no Jardim Água Boa – bairro mais populoso de Dourados. Sem a drenagem adequada, a água empoçava em frente à loja de baterias, gerando sujeira e muito transtorno.

“A água não tinha para onde escoar e formava poças pela rua. As pessoas que passavam na calçada se molhavam, e os motociclistas também reclamavam. Era sempre um transtorno”, lembra o empresário. Nas últimas semanas, a chegada das máquinas da empreiteira mexeu com o cenário do bairro e indica a solução definitiva para o problema.

“Agora vai ficar excelente porque a água vai fluir melhor com o sistema de drenagem e não vai mais ficar acumulada. Quero agradecer ao governador Eduardo Riedel e ao vice-governador Barbosinha pelo compromisso firmado e que está sendo cumprido neste momento em Dourados”, comemora.

Assim como a Bela Vista, várias ruas da região do Jardim Água Boa estão recebendo duas importantes frentes de obras de restauração funcional do pavimento, drenagem de águas pluviais e sinalização viária. Os serviços fazem parte de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, reforçando o compromisso da atual gestão com o municipalismo – modelo que valoriza as cidades e leva investimentos diretamente onde as pessoas vivem.

As obras estão em andamento e contemplam dois grandes setores da cidade. O primeiro, o Setor 7, abrange o quadrilátero entre as ruas Cuiabá e Itamarati, e entre as ruas Cafelândia e Ediberto Celestino de Oliveira. Essa etapa está na fase inicial e conta com um investimento de R$ 8.135.000.

Já o Setor 8, que fica entre as ruas Itamarati e Áurea de Mattos Carvalho, e entre as ruas Cafelândia e Ediberto Celestino de Oliveira, já atingiu cerca de 5% de execução e terá investimento total de R$ 9.400.000. Juntas, as duas frentes somam R$ 17.535.000 em recursos aplicados na melhoria da infraestrutura urbana da região.

As intervenções têm impacto direto na qualidade de vida da população. Com ruas pavimentadas e sinalizadas, moradores terão mais segurança para circular, seja a pé, de bicicleta ou de carro. A nova drenagem reduz os riscos de alagamentos, melhora o escoamento das águas pluviais e contribui para a conservação das vias. Além disso, as obras valorizam os imóveis da região e estimulam o comércio e os pequenos empreendimentos locais.

“O Água Boa é um bairro muito importante para Dourados, com uma população enorme. Este asfalto é um compromisso que o governador e o vice-governador fizeram e agora estão cumprindo com nossa cidade”, avalia Marcelo Garcia, presidente da Associação de Moradores do Jardim Água Boa. São mais de 40 anos vivendo no bairro que mais parece uma mini-cidade.

“Tudo o que a gente precisa está acessível aqui. Agora, com esse recapeamento, vai melhorar para todos, para as empresas e também para os moradores. O principal ganho com certeza será a valorização dos imóveis. Quem tem imóvel aqui vai ser valorizado e quem tem comércio também”, acrescenta.

O Celso Correia, empresário na região, também está otimista. Foram anos vendo de perto os transtornos provocados pela falta de um sistema adequado de drenagem da água da chuva. Agora, o momento é de muita expectativa. “Essa obra é muito bem-vinda para todos nós. Pretendo continuar com meu comércio no bairro, ainda mais agora que vai ficar bom”, celebra.

Segurança e qualidade de vida

Para o governador Eduardo Riedel, investir em infraestrutura urbana é garantir dignidade e oportunidades para quem mais precisa.

“Nosso governo trabalha com responsabilidade e foco em resultados. Investir na infraestrutura dos municípios é investir na qualidade de vida da população. É assim que avançamos, com obras por todo o Estado e com um olhar especial para onde as pessoas vivem: nos bairros, nas cidades, nos municípios”, destacou o governador.

O vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, também ressaltou a importância do trabalho conjunto entre Estado e município.

“Estamos vivendo uma nova fase em Mato Grosso do Sul, em que o municipalismo não é apenas discurso, é prática diária. As obras em Dourados são exemplo claro disso: planejamento, investimento e ação conjunta para transformar a vida das pessoas”, comentou.

O secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, reforçou o cuidado técnico com cada etapa da obra. “As obras de pavimentação, drenagem e sinalização vão garantir mais segurança, mobilidade e valorização urbana. Estamos acompanhando cada etapa para garantir qualidade e eficiência”, explicou.

As melhorias no bairro Água Boa representam um avanço importante para Dourados, com obras que resolvem problemas antigos e projetam um futuro melhor para a comunidade local. O Governo do Estado segue presente nos municípios, atuando com responsabilidade fiscal, técnica e social, entregando resultados concretos à população.

Ana Paula Amaral, Comunicação Vice-governadoria

Fotos: Victor Arguelho/Vice-governadoria