Eleições Consup 2025-2027: fique atento aos comunicados e ofícios orientam o processo eleitoral  – IFSP

Comunicados e ofícios orientam sobre cronograma, candidaturas, campanhas, listas eleitorais e composição das comissões locais

A Comissão Eleitoral Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) publicou uma série de ofícios e comunicados referentes ao processo de escolha dos representantes dos servidores, discentes e egressos para o Conselho Superior (CONSUP), com mandato de 2025 a 2027. Os documentos tratam de ajustes no cronograma, orientações para campanha, composição de comissões locais e divulgação de listas de candidatos e eleitores.

Entre os ofícios divulgados, o Ofício Circular nº 1/2025 apresenta uma alteração no cronograma eleitoral, enquanto o Ofício nº 2/2025 retifica a lista homologada de candidatos. Já o Ofício nº 3/2025 torna público o formulário de inscrição para eleitores egressos, garantindo sua participação no pleito.

Para assegurar a adequada condução do processo nos campi, o Ofício nº 4/2025 estabelece orientações para a recomposição das Comissões Eleitorais Locais. Quanto à campanha eleitoral, o Ofício nº 5/2025 complementa as diretrizes de divulgação, especificando regras para materiais digitais e impressos, e detalha os limites e formatos permitidos, como cartazes virtuais e mensagens institucionais.

Em relação às listas de eleitores, o Ofício nº 6/2025 define o prazo para envio das versões finais à Comissão Eleitoral Central. Esse prazo foi posteriormente retificado pelo Ofício nº 7/2025, que estende a data-limite para o dia 13 de junho de 2025, visando assegurar a participação de todos os segmentos com atualizações corretas.

Além dos ofícios, a Comissão também compartilhou comunicados importantes. O Comunicado nº 1 oferece orientações iniciais às Comissões Eleitorais Locais. O Comunicado nº 2 prorroga o prazo para a composição dessas comissões, seguido pelo Comunicado nº 3, que define o prazo final para sua formalização.

A sequência de comunicados também inclui a divulgação da lista provisória de candidatos (Comunicado nº 4), a convocação oficial das comissões locais (Comunicado nº 5) e, por fim, a publicação da lista de candidaturas homologadas (Comunicado nº 6), oficializando os nomes aptos a concorrer ao pleito.

Todos os documentos estão disponíveis na página oficial do processo eleitoral do CONSUP 2025–2027. A Comissão Eleitoral Central reforça a importância da participação democrática da comunidade acadêmica nesse processo, que define os representantes máximos dos segmentos no Conselho Superior da instituição.