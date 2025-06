Dia dos Namorados: pesquisa do Procon Carioca mostra que preço do presente pode variar até 101% – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Com a proximidade do Dia dos Namorados, o Procon Carioca realizou uma pesquisa de preços sobre os produtos mais desejados nessa data especial e foi constatado uma variação de até 101,26%. O levantamento foi feito entre os dias 29 de maio e 6 de junho nos seguintes e-commerces: Magalu, Americanas, Casas Bahia, Amazon e Mercado Livre. A pesquisa buscou assegurar que o consumidor esteja bem informado, garantindo melhores condições de compra.

O produto com o maior percentual de variação de preço foi o smartwatch Samsung Galaxy watch7. Na Americanas, o relógio custa R$ 2.352,93. Já na Amazon R$ 1.169,10,15. Uma diferença de 101,26%. Em segundo lugar ficou o Iphone 16 256GB, que na Americanas custa R$ 11.369 e no Mercado Livre R$ 6.198,98. Uma variação de 83,40%.

Na sequência, quem chamou a atenção foi o colar Rommanel banhado a ouro com pingente de cristal em coração vermelho. Seu preço teve diferença de 83,29%. No Mercado Livre, ele foi encontrado por R$ 384,90. Já na Amazon, custa R$ 210. Outro queridinho das apaixonadas é o perfume 1 Million Paco Rabanne 100ml que variou 71,46% da Americanas (R$ 799) para a Amazon (R$ 465,99). O quinto lugar foi da base mate Boca Roca Beauty alta cobertura. Na Americanas, ela custa R$ 77,62. Já no Magalu R$ 48,09. Uma variação de 61,41%.

A pesquisa mostra que há variações significativas de preços para os produtos mais consumidos durante o Dia dos Namorados em diferentes lojas, o que evidencia a importância do consumidor realizar uma pesquisa prévia para encontrar o melhor preço e as melhores condições de compra.

O Procon Carioca recomenda que para compras on-line é indispensável que o consumidor verifique alguns pontos como: a confiabilidade do site; avaliações do produto na plataforma; avaliações sobre entrega e atendimento daquele fornecedor; modalidade de pagamento, pois um mesmo produto pode apresentar maior valor para pagamento parcelado; conferir a política de troca e o valor do frete e prazo de entrega.

Em tempos de comemorações, a informação é um dos melhores presentes. Para mais informações, entre em contato com o Procon Carioca por meio do site ou da Central 1746.

Operação Puro Love: 14 empresas notificadas e mais de 100 kg de alimentos descartados

Aproveitando o clima de romance no ar, os fiscais do Procon Carioca realizaram a Operação Puro Love em 20 motéis e restaurantes da capital. Durante a ação, foram descartados 108,274 quilos de alimentos impróprios para o consumo, e 14 estabelecimentos comerciais foram notificados por irregularidades.

Entre os principais problemas encontrados estão: alimentos vencidos sem informações de procedência e validade. Eles foram descartados por estarem impróprios para consumo. Ausência de certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, certificado de potabilidade da água, licenciamento sanitário, certificado de dedetização, tela de proteção nos ralos, lixeiras danificadas sem tampa e sem pedal.