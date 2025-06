Defesa Civil amplia prevenção com base em São Francisco Xavier

Posted on

A bandeira sagrada do Divino Espírito Santo, com os sons das violas, rabecas e caixas, vai percorrer as ruas do Sertão da Fazenda, Almada e Sertão da Quina neste final de semana, dias 20 e 21. O grupo “Folia do Divino Espírito Santo de Ubatuba” (Mestre Pedrinho) estará neste final de semana no Sertão da […]