Brasil leva ouro e prata na etapa da Copa do Mundo de bocha na China

O cearense Maciel Sousa Santos e o paranaense Eliseu dos Santos foram os primeiros a subir ao pódio na etapa de Beijing (China) da Copa do Mundo de bocha. Maciel faturou a medalha de ouro na noite de quarta-feira (11) ao derrotar o chinês Zhiqiang Yan por 9 a 0, na final individual da classe BC2 (atletas não recebe assistência durante os lances). O cearense avançou à final após três vitórias e uma derrota na fase de grupos.

Eliseu dos Santos também assegurou presença na final classe BC4 (para atletas com deficiências severas que não recebem assistência) ao somar três triunfos e uma derrota na primeira fase (grupos). No entanto, ele ficou com a prata ao ser superado na final (6 a 2) pelo chinês Yuansen Zheng.

Outros dois representantes do Brasil terminaram na quarta posição após perderem a disputa pelo bronze individual da classe BC1 (que tem a opção de auxílio de ajudantes): a pernambucana Andreza Vitória e o paulista José Carlos Oliveira.

Disputa de duplas e equipes nesta noite

Na estreia por equipes da classe BC1/BC2, o time brasileiro (formado por José Carlos, Maciel Santos e Andreza Vitória) levou a melhor sobre o Canadá (8 a 1) na primeira rodada da fase de grupos. O próximo adversário será Hong Kong logo mais às 22h30 (horário de Brasília). Na sequência, às 4h30 de sexta (13), a equipe brasileira enfrenta a do Chile. Na chave do Brasil também está o Canadá.

No torneio de duplas da classe BC3 (atletas com deficiências severas), os brasileiros Evani Calado e Matheus Carvalho venceram adversários sauditas na estreia. Evani e Matheus Carvalho voltam a competir à 1h de sexta (13) contra dupla indiana e depois encara parceria da França.

Já na disputa de dupla da classe BC4 (para atletas com deficiências severas que não recebem assistência), os brasileiros Laissa Guerreira e Eliseu dos Santos sofreram revés dos japoneses (4 a 1) na estreia. Laissa e Eliseu voltam a competir às 22h30 desta sexta contra adversários do Egito. A partir das 3h30 de eles encaram uma dupla chinesa.

