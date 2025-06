Atleta que começou na Vila Olímpica de Vila Kennedy conquista ouro no salto triplo no Campeonato Brasileiro Sub-18 e quebra recorde da competição – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Alexander venceu a prova com um salto de 15,78 m – Gustavo Alves/CBAt

O atleta Alexander Cordeiro, que começou a praticar atletismo na Vila Olímpica Jornalista Ary de Carvalho, em Vila Kennedy, conquistou o ouro no salto triplo no Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-18. A competição foi realizada no Centro Olímpico da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá. O resultado colocou Alexander no topo do ranking mundial da categoria sub-18.

– É um orgulho ver um atleta que começou na Vila Olímpica alcançar o topo do ranking mundial e virar inspiração para outros jovens. Isso reforça o quanto o investimento feito no esporte vale a pena – afirmou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

Quando Alexander chegou na Vila Olímpica, com 14 anos, em 2022, nem sonhava em fazer atletismo. O jovem queria fazer basquete, incentivado pelos amigos que jogavam no local. Mas o olhar atento do professor Leonardo Silva, que observou o talento de Alexander ao saltar durante a partida de basquete, mudou o rumo da história. Foi então que o jovem começou a fazer aulas de atletismo, inicialmente focado no arremesso de peso e salto em distância, e, pouco tempo depois, já estava competindo e colecionando medalhas.

Como aluno da Escola Municipal Presidente Café Filho, Alexander foi campeão de salto em distância nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) no fim de 2022. Também venceu estaduais sub-16, festivais de atletismo e outras competições. Meses depois, o jovem começou no Instituto Ideal Brasil (RJ) como uma parceria e saiu da Vila para se dedicar mais à modalidade . O treinador Ormandino Rodrigues Barcelos enxergou o potencial no salto triplo e essa passou a ser a prova principal do atleta. O resultado foi a vitória no último Campeonato Brasileiro, com direito a quebra de recorde da competição e liderança no ranking mundial sub-18. O jovem, de 17 anos, ficou feliz com o resultado.

– Eu não esperava, mas estou muito contente. Treinei muito para alcançar bons resultados e consegui atingir essa marca que me colocou em primeiro no ranking mundial sub-18. E isso tudo começou na Vila Olímpica. Foi o primeiro passo da minha trajetória. Se não fosse a Vila, eu provavelmente não seria um atleta hoje. Foi lá que conheci mais sobre a modalidade, que antes só via nos Jogos Olímpicos e tinha curiosidade em saber mais sobre – afirma Alexander.

Alexander venceu a prova com um salto de 15,78 m (1.7), superando o jamaicano Amani Phillips, que até então liderava o ranking mundial da temporada com 15,66 m (0.9), marca registrada em março. O pódio foi formado ainda por Guilherme da Silva Izidoro (Instituto Foz – ICLI-PR), com 15,18 m (2.3) e Davi Souza de Lima (APADA-MT), com 15,02 m (2.5). O jovem já está focado nas próximas competições e sonha em representar o país nos Jogos Olímpicos.

– Acredito que estar nos Jogos Olímpicos seja o sonho de todos os atletas. Sei que preciso treinar bastante e ainda tem muito caminho até lá, mas espero realizar isso – finaliza.