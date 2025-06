Taekwondo inspira alunos no Escola Ativa

Fernanda Niquirilo





Uma noite diferente e inspiradora tomou conta da Emefi Profª Mariana Teixeira Cornélio, no Jardim Guimarães, nesta terça-feira (10). Alunos do Programa Escola Ativa participaram de um treino especial de taekwondo com atletas de alto rendimento da Liga Vale, referência nacional e internacional na modalidade.A atividade reforçou a importância do esporte na formação das crianças e dos adolescentes da rede de ensino municipal.

Além de demonstrações técnicas e roda de conversa com os alunos, os atletas compartilharam experiências de superação, foco e disciplina. A visita foi aprovada pelos pais, professores e, principalmente, os estudantes que fazem parte do núcleo de taekwondo da escola.

“Comecei faz pouco tempo no taekwondo, há mais ou menos 15 dias, e curto bastante. Percebi que estou com mais energia para fazer as atividades, o treino está ajudando a melhorar o meu condicionamento físico e deixar minha rotina mais saudável e divertida. O programa é muito importante para nos incentivar em aprender algo novo e dar oportunidade aos esportes”, contou Kaue Miguel, 14 anos, do 8º ano.

Kaue Miguel, de camiseta cinza, participa da atividade física promovida no contraturno escolar | Foto: PMSJC

Escola Ativa

O Programa Escola Ativa da Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos leva práticas esportivas e pedagógicas para os alunos da rede de ensino municipal no contraturno escolar.

Com mais de 6 mil vagas distribuídas em cerca de 68 escolas, o projeto busca desenvolver o estudante de forma integral, promovendo o bem-estar físico, emocional e social.

Entre as modalidades oferecidas estão taekwondo, vôlei, balé, atletismo, futsal, xadrez, ginástica rítmica, e outras. As aulas são gratuitas e os alunos recebem uniformes e materiais específicos para cada atividade.

“Desde o início que o Escola Ativa foi implementado na escola, ela se interessou em participar. A Ana foi recomendada pela médica a fazer atividades físicas, então foi essencial ela praticar dentro da escola. Sei que minha filha é muito feliz aqui no taekwondo, trocou de faixa e é um orgulho para mim ver o que a escola oferece não só para ela, mas para todos os estudantes. É uma forma de ocupá-los com hábitos sadios e deixar os pais tranquilos. Aprovo perfeitamente”, afirmou Divina Braz, mãe da aluna Ana Luiza.

Ana Luiza, Aluna da Escola Ativa se dedica à prática do Taekwondo durante as atividades do contraturno |Foto: PMSJC

Dedicação

Na visita à Emefi Mariana Teixeira Cornélio, os atletas de alto rendimento mostraram aos alunos o que é possível alcançar com dedicação, respeito e amor pelo esporte. A presença deles fortalece o vínculo entre a escola e o esporte de alto rendimento, servindo como inspiração para os futuros campeões.

“Desde o 6º ano estou na Escola Ativa. Já participei do vôlei e balé, acho muito legal. Acaba tirando um pouco a gente do celular para praticar atividade física, que é muito importante, além de fazer novas amizades. Eu gosto muito de luta, ter a presença de lutadores profissionais no treino de hoje foi muito especial”, disse Ana Luiza Braz, 14 anos, do 9º ano.

“Meu sonho é seguir carreira no esporte e foi no Escola Ativa que me encontrei no taekwondo”, destacou.

Com iniciativas como essa, a Prefeitura de São José dos Campos reafirma o compromisso com a educação integral, o incentivo ao esporte e a formação cidadã de crianças e adolescentes da rede pública municipal.



