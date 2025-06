Semifinal da Copa de Voleibol “Meninos e Meninas da Vila” 2025 ocorre neste domingo (15) – Agência de Notícias

A população pode conferir, neste domingo (15), a partir das 8h30, a Semifinal da Copa de Voleibol “Meninos e Meninas da Vila” 2025, no Centro Esportivo “Jornalista Armando Bacceli”, localizado na Vila Gabriel. A entrada é gratuita e aberta a todos.

Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), a competição contou, na Fase Classificatória, com 40 jogos e mais de 90 sets disputados, com a participação de 20 equipes, sendo 15 no Feminino e cinco no Masculino.

A primeira partida será às 8h30, entre Itu e Salto de Pirapora, no Masculino. Na sequência, às 10h, Equipe da Vila enfrentará CIA Vôlei Marcel Ribeiro, também no Masculino. Já as 11h30, no Feminino, Ibiúna jogará contra o Colégio Uirapuru. Por fim, às 13h, Equipe da Vila e Vargem Grande Paulista entrarão em quadra, também no Feminino, para o último confronto da Semifinal.

O Centro Esportivo “Jornalista Armando Bacceli” está localizado na Rua Joaquim Ferreira Barbosa, 420, na Vila Gabriel. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-7282 ou, ainda, pelo e-mail: [email protected].