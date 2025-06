Professoras da pré-escola participam de formação sobre leitura e escrita na Educação Infantil

11/06/2025 |

09:00 |

94

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio do Departamento de Educação Infantil (DEI), realizou, nesta terça-feira (10), a terceira etapa do encontro formativo sobre ‘Leitura e Escrita na Educação Infantil’ (LEEI). O encontro, que aconteceu nos turnos manhã e tarde, no auditório do Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, reuniu centenas de professoras da pré-escola da Rede Municipal de João Pessoa.

“Neste último encontro socializamos uma análise detalhada do perfil das crianças da pré-escola, através dos dados coletados por um instrumento de observação, e registro das turmas realizado pelas professoras. Revisitando os desafios enfrentados até o momento estabelecemos metas para os próximos bimestres”, disse a diretora do Departamento de Educação Infantil, professora doutora Maria Sonaly Machado de Lima.

Também foi discutido a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. “As formações que estamos vivenciando nesses últimos anos têm colaborado para transformar a nossa prática pedagógica com as crianças. O nosso planejamento está mais intencional, as vivências com as crianças repletas de significado, estamos conseguindo traduzir a teoria nas práticas cotidianas nas unidades de Educação Infantil”, disse a professora Aparecida Galdino, do Ninho do Saber João Leite Gambarra.

O encontro foi repleto de afeto e troca de experiências, criando um ambiente colaborativo e inspirador. As participantes também se nutriram de literatura por meio do contador de histórias “Zezinho Contação”.

Ao final, todas as participantes receberam um kit contendo bolsa térmica, garrafa térmica, caneta com laser, adaptador para o Chromebook e agenda planner semanal.