Prefeitura promove ‘Arraial da Habitação’ com inclusão e muita festa para moradores de residenciais

O Centro Cultural de Mangabeira foi palco de muita alegria e inclusão, na tarde desta terça-feira (10), com a realização do ‘Arraial da Habitação’, promovido pela Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab). O evento, que celebrou as tradições juninas, foi voltado aos moradores dos residenciais construídos pela Prefeitura de João Pessoa.

Com o objetivo de promover inclusão social, cultura e momentos de lazer, o arraial contou com uma programação especial que envolveu quadrilha junina com grupo de idosos, sorteio de cestas básicas e distribuição de balaios juninos. Os donativos foram fruto de parcerias com a Associação Quilombola, representada por Cristiano Ramos, com o Centro de Referência da Cidadania (CRC), através da coordenadora Eliana, e também com os próprios servidores da Semhab.

A diretora da Equipe Técnica e Social da Semhab, Regina Franca, destacou a importância de ações como essa para fortalecer os vínculos entre os beneficiários da política habitacional do Município. “A Secretaria desenvolve uma série de atividades com os beneficiários, como qualificação profissional, mobilização, capacitação e, principalmente, inclusão social por meio da integração. O São João da Habitação é um exemplo disso, reunindo os moradores dos residenciais Vista Alegre, Vista do Verde, Saturnino de Brito e Hélio Miguel em um momento de confraternização e celebração das nossas tradições”, afirmou.

O diretor do Centro Cultural de Mangabeira, Júnior Mangabeira, também ressaltou a parceria entre a Semhab e o espaço público. “Desde 2021, quando o prefeito Cícero Lucena assumiu a gestão da cidade, temos buscado ampliar as atividades culturais em parceria com as secretarias. A Semhab tem sido uma grande aliada. Recentemente tivemos o Arraiá dos Servidores e agora recebemos o Arraial da Habitação, reforçando nosso compromisso com a cultura e o bem-estar da população”, disse.

Para Ana Paula Nunes, moradora do Residencial Vista Alegre e mãe atípica de Wilianderson, de 24 anos, o momento foi de emoção e reconhecimento. “É um momento muito gratificante que a Secretaria de Habitação nos proporciona. Tenho um filho especial e momentos como esse são raros. Participar de um evento assim, sem nenhum custo, é maravilhoso e vai ficar na minha memória para sempre. Agradeço à Semhab e ao nosso prefeito por essa oportunidade”, relatou.