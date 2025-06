Prefeitura intensifica ações contra arboviroses com força-tarefa intersetorial – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã desta quarta-feira, 11, a Prefeitura de Ubatuba sediou mais uma reunião da sala de comando das arboviroses, que faz parte de um calendário mensal para mapear, estudar e alinhar ações sobre a proliferação dessas doenças no município.

Desta vez, a reunião técnica contou representantes das secretarias de Saúde, Infraestrutura e Santa Casa para discutir medidas urgentes e coordenadas no combate às arboviroses no município, como dengue, zika, chikungunya e oropouche.

Entre as estratégias deliberadas estão o reforço na limpeza de espaços e prédios públicos, a ampliação das rotas de visita para controle de vetores, ações de conscientização da população e a implementação de iniciativas conjuntas entre as diversas pastas.

Outra discussão colocada em pauta foi sobre o papel fundamental da união entre os setores públicos para o engajamento da população. “Pretendemos intensificar as atividades nas escolas e nas comunidades, levando informação e promovendo a mudança de comportamento para a prevenção das doenças em todo município, uma verdadeira ação em conjunto com diversos setores da prefeitura”, esclareceu o coordenador de endemias, Jorge Dantas.

Durante o encontro, a Secretaria de Saúde também anunciou a recente aquisição de uma moderna armadilha de monitoramento do mosquito Aedes aegypti, que permitirá maior precisão na detecção da presença do vetor e agilidade nas ações de controle. “Esse novo equipamento é um grande avanço, pois nos permite identificar com mais rapidez e precisão as áreas com maior incidência de mosquitos, direcionando melhor nossas equipes e esforços”, explicou Dantas.

A Prefeitura relembra que é essencial que cada munícipe faça sua parte na luta contra o mosquito Aedes aegypti. A população pode e deve colaborar, mantendo quintais limpos, evitando água parada e denunciando possíveis focos de mosquitos.