Prefeitura de Sorocaba lança o selo “Empresa Amiga da Empregabilidade” no auditório do CRE – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), lançou, nesta terça-feira (10), o selo “Empresa Amiga da Empregabilidade”, que reuniu cerca de 200 empresários e gestores de recursos humanos do município. A novidade aconteceu no auditório do Centro de Referência em Educação (CRE), localizado no Jardim Saira, Zona Leste da cidade.

O selo tem a finalidade de incentivar, promover e desenvolver o setor de trabalho, empregabilidade e qualificação profissional, visando fomentar a geração de empregos e renda no município; promover a qualificação profissional em parceria público-privada; e reconhecer as empresas comprometidas com a empregabilidade e a qualificação profissional em Sorocaba.

O prefeito Rodrigo Manga esteve presente no evento e ressaltou a importância do novo selo. “É uma iniciativa inovadora, ou seja, não existe em nenhum outro município, o que a torna importante para que os empresários sorocabanos trabalhem junto ao Poder Público Municipal, em prol da economia da cidade.”

A iniciativa é de autoria do Executivo, por meio da Lei nº 13.186, de 14 de abril de 2025. Poderão pleitear o selo “Empresa Amiga da Empregabilidade” as pessoas jurídicas que exerçam atividades empresariais de pequeno, médio e grande porte; empresários individuais; Microempreendedores Individuais (MEI), bem como Organizações da Sociedade Civil (OSC), institutos ou associações, desde que sejam regulares perante a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Para se tornar uma “Empresa Amiga da Empregabilidade” é preciso que a empresa preencha alguns requisitos, sendo que todos eles sejam realizados no ano em que a mesma se candidate. Entre os requisitos, estão: que a empresa participe, ao menos, de duas edições do “Mutirão de Empregos Sorocaba”; formalizar, pelo menos, duas aberturas de vagas de empregos no Sine Municipal de Sorocaba; comprovar, no mínimo, duas contratações por meio do Mutirão de Empregos Sorocaba ou pelo Sine Municipal de Sorocaba; e ofertar um curso de qualificação profissional em parceria com a Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert).

Os interessados devem se inscrever pelo link: https://tinyurl.com/SeloEmpregabilidade a partir desta quarta-feira (11). “Esses pré-requisitos são o que, de fato, comprova o vínculo da iniciativa privada que deseja ter o selo ‘Empresa Amiga da Empregabilidade’, com o Poder Púbico Municipal, garantindo qualidade e excelência e mostrando o trabalho em conjunto de todos para o bem-estar dos cidadãos sorocabanos e a economia local”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Santana.

“Hoje estou responsável pelo Sine Municipal, que funciona como um ‘super RH’, totalmente gratuito, com vagas divulgadas diariamente. Recentemente enviamos mais de 600 pessoas para processo seletivo na Toyota. Além disso, temos a Uniten que oferece cursos de qualificação profissional, garantindo que haja pessoas bem capacitadas para o mercado de trabalho. Nós, da Sert, estamos à disposição para atender não somente as pessoas que estão em busca de emprego, mas também os empresários da cidade”, ressalta o secretário da Sert, Péricles Régis.

Também estiveram presentes os secretários de Educação (Sedu), Clayton Lustosa; da Mulher (Semul), Rosângela Perecini; mais o ouvidor-geral do município, Evandro Bueno; o diretor titular do Ciesp Sorocaba, Erly Domingues de Syllos; além de diretores e representantes de agências de recursos humanos.