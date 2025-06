Prefeitura de Sorocaba abre inscrições para programa de formação “Escola de Líderes” – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações de Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), em parceria com a ONG Global Attitude, abre inscrições para jovens de 15 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social para o programa “Escola de Líderes”. Essa é uma formação gratuita com foco em desenvolvimento pessoal, participação social e preparação para o mundo do trabalho.

A edição de Sorocaba tem previsão de início no dia 21 de junho, com encerramento das aulas no dia 6 de outubro. As aulas presenciais acontecerão no prédio da Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten), sempre às segundas-feiras, das 18h às 22h, e aos sábados, das 8h30 às 12h30.

O programa “Escola de Líderes”, oferecido pela ONG Global Attitude, conta com uma carga horária de 104 horas presenciais, preparando os jovens para os maiores desafios do mercado de trabalho por meio do desenvolvimento de habilidades de liderança, gestão de projetos e competências socioemocionais. O programa também conecta os participantes a oportunidades de emprego, por meio de parcerias com empresas locais.

“Capacitar nossos jovens é fundamental para transformar realidades e preparar lideranças que irão construir uma Sorocaba mais justa e inovadora. Este programa é mais uma ação concreta da gestão voltada à inclusão e à qualificação”, destaca o secretário de Relações de Trabalho e Qualificação Profissional, Péricles Régis.

As vagas são limitadas. Para participar, é necessário ter entre 15 e 29 anos, estar apto para trabalhar e possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://globalattitude.org.br/escola-de-lideres-sorocaba/.

Ao final da formação, os participantes receberão certificado oficial e participarão de uma cerimônia de formatura, marcando o encerramento do ciclo e reconhecendo todas as habilidades e conhecimentos adquiridos.

A Uniten está localizada na Avenida General Osório, 1.840, na Vila Barão. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3316-1666.