Prefeitura de Bonito adquire coleção “Foco na Meta” para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Educação, investiu na melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Ensino com a aquisição da coleção “Foco na Meta”, da editora Netbil Educacional. O material será destinado aos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de fortalecer os conhecimentos nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza.

A ação tem como foco preparar os estudantes para a realização da Prova do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que ocorrerá em novembro de 2025. Com o apoio da nova coleção, os professores poderão diagnosticar o nível de compreensão dos alunos, identificar as principais dificuldades e promover intervenções pedagógicas mais eficazes.

A Netbil Educacional é reconhecida por seu compromisso com os valores humanos e por propor uma prática educativa alinhada às necessidades sociais, políticas e culturais da realidade brasileira. Seus conteúdos são elaborados por professores com ampla experiência nas áreas do conhecimento e estão totalmente alinhados às habilidades definidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).