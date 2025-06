Praia Vermelha do Norte é cenário perfeito para celebrar amor – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Este 12 de junho, Dia dos Namorados, será ainda mais especial para nove casais que celebrarão sua união no Casamento Comunitário. A cerimônia acontece a beira-mar, na Praia Vermelha do Norte, a partir das 15h e contará com as famílias e amigos dos noivos e representantes do poder público.

O evento é uma iniciativa Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Ubatuba, em parceria com empresas do setor de eventos. A realização do Casamento Comunitário foi inserida no calendário oficial do município por intermédio da lei 3.915/2016, que determina que a ocasião seja celebrada no dia 12 de junho – dia em que é comemorado o Dia dos Namorados.

Os casais serão contemplados com tudo o que um casamento oferece: salão de beleza, trajes para a cerimônia, transporte até o local, celebração com música ao vivo, coquetel, certidão de casamento e lembrancinhas personalizadas.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Tatiana Mansur, comentou que sua expectativa para o evento é grande, pois é o primeiro ano que ela organiza um evento tão importante, que vai marcar a vida dos casais. “Para nós, é uma grande alegria e emoção proporcionar esse momento tão especial para os casais. Eles irão celebrar o amor em um cenário encantador, com tudo preparado com muito carinho. Sem dúvida, será uma lembrança inesquecível para todos”, finalizou.