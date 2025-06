Nota de Pesar – Prefeitura Municipal de Bonito

É com profundo pesar que lamentamos o acidente ocorrido nesta terça-feira, 10 de junho, no atrativo Estância Mimosa.

Desde o primeiro momento em que soubemos do ocorrido, mantivemos contato direto com a equipe do atrativo e oferecemos todo o suporte necessário. Também nos colocamos à disposição da família, mantendo diálogo com todos os envolvidos.

Neste momento de dor, solidarizamo-nos com os familiares e amigos, aos quais expressamos nossas mais sinceras condolências.

Seguiremos à disposição para oferecer todo o apoio que for preciso.